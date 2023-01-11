Зеленский предложил лишать гражданства украинцев с российским паспортом

00:24, 12 января 2023, ПАИ

Украинцев с российским паспортом нужно лишать гражданства, заявил Владимир Зеленский на брифинге во Львове, видео которого опубликовал офис президента в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

«Наше задание, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство Российской Федерации, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, — все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством — российским — и жить в соответствующем государстве», — сказал он.

Накануне Зеленский одобрил лишение украинского гражданства депутатов из запрещённой партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Он отметил, что «это не последние такие решения, службы работают».