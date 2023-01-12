Псковский центр «Юный техник» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов

22:28, 12 января 2023, ПАИ

Сегодня были оглашены результаты первого в 2023 году конкурса Фонда президентских грантов. По его итогам одним из победителей стал центр «Юный техник» в Пскове. Руководитель проекта — директор Псковского планетария Владимир Колпаков. О победе сообщили в паблике планетария в соцсети «ВКонтакте».

В рамках проекта проведут большое количество лекций и мастер-классов по астрономии и основам астрофотографии в Пскове и Псковской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве, Красноярске и Красноярском крае, в Петрозаводске и Республике Карелия, в Волгоградской област и Омске. К проекту планируется подключение и других регионов.

Совместно с партнёрами будут проведены три больших астрономических фестиваля «Небо зовёт» (уникальный формат фестиваля — одновременно во всех регионах с онлайн-трансляцией, мероприятие пройдёт в апреле – августе 2023 года и в апреле 2024-го).

Участники проекта выступят с лекциями и мастер-классами на различных астрономических слётах и форумах, в школах и детских лагерях, а также на других площадках.

В Псковском планетарии будут демонстрироваться полнокупольные фильмы, проводиться лекции и другие мероприятия проекта.

При условии хорошей погоды будут проводиться наблюдения и (или) трансляции солнечных и лунных затмений, выездные астрономические наблюдения с привлечением всех желающих (т. н. «тротуарки»). На такие мероприятия приходят целыми семьями: смотрят в телескопы, задают вопросы, узнают что-то новое про космос.

Для педагогов физики и астрономии регионов – участников проекта будут проводиться мастер-классы (в том числе онлайн, что позволит включить педагогов из других регионов) по использованию оборудования проекта в урочной и внеурочной деятельности, а также по улучшению качества преподавания астрономии. По предварительной договорённости участники проекта будут помогать учителям проводить практические занятия по астрономии в рамках школьной программы. Во время реализации проекта будут установлены контакты с любителями астрономии и учителями из других регионов, что позволит улучшить качество преподавания астрономии не только в регионах – участниках проекта.

«Отдельно хочется отметить, что благодаря проекту в нашем планетарии появится сразу несколько новых полнокупольных фильмов», — заявил Владимир Колпаков.