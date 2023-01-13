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Общество

Роспотребнадзор спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в России

Свиной грипп в России начинает уступать место гриппу группы B, который также может вызвать осложнения в виде тяжелого воспаления легких. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

«В последние дни мы видим ежедневное увеличение количества случаев, не критичное. Скорее всего, это обращения за медицинской помощью тех, кто оставался дома, и сейчас им необходима помощь врача. Подъем будет продолжаться.

Мы не предполагаем, что он будет очень высоким. Но уже сейчас очевидно, что на смену вирусу гриппа A(H1N1) пандемическому 2009 года (свиному гриппу - ИФ) приходит вирус гриппа B», - сообщила Попова в эфире телеканала «Россия 24». 

По её словам, протекает заболевание, вызванное вирусом гриппа B, «не очень просто, не очень легко, с нередким осложнением в виде бронхитов и пневмоний».

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