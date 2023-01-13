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Общество

Олеся Назарой: Если человек в другой стране ведёт антироссийскую деятельность, это другой вопрос

Заявления актера Артура Смольянинова возобновили дискуссию о мерах, которые необходимо применить к уехавшим из страны после начала спецоперации и развернувшим на Западе активную антироссийскую деятельность. На интернет-площадке «Экспертный клуб» своё мнение высказали разные спикеры, в том числе кандидат социологических наук, заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» в Пскове Олеся Назарой.

«Мое мнение такого, что если ты уехал из страны - это было твое личное решение, ты выбрал свой путь, место жизни. Не уверена, что жить человеку будет проще и лучше, но это его выбор. Другой вопрос, если мы говорим о том, что человек не мирно живет и работает, а ведет антироссийскую деятельность за рубежом. На это должна быть соответствующая реакция как если бы человек вел подобную деятельность и в России и в любой другой стране», - высказала своё мнение Олеся Назарой.

Напомним, что ранее возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова поручил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

А в октябре прошлого года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актёра Артура Смольянинова на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

 

 

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