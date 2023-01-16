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Общество

Визовые центры Хорватии в России принимают заявления на шенгенскую визу

Визовые центры Хорватии после вступления республики в Шенгенскую зону теперь принимают заявления от россиян на краткосрочную шенгенскую визу. Эту информацию подтвердили ТАСС в визовом центре Хорватии в Москве.

«Краткосрочные визы (типа C) теперь шенгенские, а долгосрочные остались национальными», - отметили в визовом центре.

Для подачи заявления на шенгенскую визу в хорватском визовом центре россиянам необходимо заполнить и распечатать онлайн-анкету на сайте МИД Хорватии, затем ее нужно предоставить вместе с остальным комплектом документов в визовый центр. На сайте центра отмечается, что заявителям также необходимо будет предоставить биометрические данные вместе с собранными документами. При этом ранее выданные национальные визы не станут шенгенскими и будут действовать до окончания срока.

В остальном необходимый комплект документов в визовом центре Хорватии не отличается от обычного набора для подачи на шенгенскую визу других стран. Например, для подачи на краткосрочную визу с туристической целью россиянам необходимо предоставить действующий загранпаспорт, заявление, две цветные фотографии, страховку на сумму не менее €30 тыс., финансовые гарантии, транспортные документы. Кроме того, необходимо оплатить визовый сбор в размере €80 евро, сервисный (€27,5) и логистический (€6,5) сборы. С полным перечнем документов для каждой цели поездки можно ознакомиться на сайте хорватского визового центра.

В декабре 2022 года главы государств и правительств стран Евросоюза утвердили вступление с 1 января 2023 года Хорватии в Шенген. В настоящее время в Шенгенскую зону входят 27 стран. Зона создана на основе соглашения, которое было подписано в местечке Шенген в Люксембурге в 1985 году.

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