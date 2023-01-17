Центробанк прорабатывает снижение комиссий за переводы с выплат участникам СВО

21:48, 17 января 2023, ПАИ

Рабочая группа по вопросам СВО проработает с Центробанком вопрос снижения комиссий за переводы с выплат участникам спецоперации, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В течение недели будут даны соответствующие рекомендации банкам и банковским ассоциациям. Также банкам необходимо провести разъяснительную работу с гражданами по поводу использования инструментов снижения или исключения комиссий, включая систему быстрых платежей.