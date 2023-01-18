Фотографии обоза для блокадного Ленинграда показал псковский архив

16:22, 18 января 2023, ПАИ

Уникальные фотографии продовольственного обоза для блокадного Ленинграда показал Государственный архив Псковской области в своём Telegram-канале.

«История Ленинградской и Псковской областей связана неразрывно. Несколько районов когда-то входили в состав Ленинградской области, тут и там жили родственники. В годы войны многие семьи из Ленинграда на лето отправили своих детей на каникулы к родным в псковские деревни. Псковичи всегда осознавали себя соседями Ленинграда и стремились максимально помочь», - рассказали в архиве.

Примером такой помощи служит партизанский обоз, который доставил 42 тонны продовольствия в Ленинград, – 5 марта 1942 года он выдвинулся из Дедовичского района и прибыл 29 марта.