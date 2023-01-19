Начальную военную подготовку с 5 класса одобряют 6 из 10 жителей Пскова – опрос

08:53, 19 января 2023, ПАИ

Введение в школах, техникумах и колледжах начальной военной подготовки поддерживают 59% жителей Пскова. Сторонников этой меры в 1,7 раза больше среди старшего поколения, чем среди опрошенных до 34 лет. Среди родителей подростков уровень одобрения инициативы Министерства просвещения составляет 62%, сообщает SuperJob.

Уже со следующего учебного года в 5-11 классах школ, училищах, техникумах и колледжах начнут преподавать курс начальной военной подготовки. Одобряют эту инициативу 59% жителей Пскова. Против выступают 25%: в числе их аргументов — нежелание «военного» будущего для детей, перегруженность школьников, а также сложности с организацией качественного преподавания этого предмета: «У нас в СССР была НВП — полная профанация, в армии все равно все с нуля учили».



Мужчины одобряют начальную военную подготовку в школах чаще женщин (69% против 53%). Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников дополнения учебного плана этой дисциплиной: если среди опрошенных до 34 лет за введение НВП выступают 40%, то среди горожан старше 45 — уже 75%.



Среди родителей школьников 5-11 классов и студентов ссузов число сторонников преподавания НВП составляет 62%.



По сравнению с ноябрем прошлого года, когда депутаты Госдумы только предложили ввести курс НВП в 10-11 классах школ, училищах, техникумах и колледжах, число сторонников его введения практически не изменилось.



