Новый вид обмана автовладельцев появился в России

10:20, 19 января 2023, ПАИ

Попытки обмана автовладельцев, сдавших свои машины в ремонт, зафиксировали в Союзе автосервисов России. Мошенники обманом узнают номера телефонов клиентов автосервисов и убеждают их внести доплату на непредвиденные расходы, сообщает газета «Известия».

Злоумышленники пользуются общей тревожностью граждан по поводу проблем с поставками деталей и удорожанием ремонта машин, считают эксперты. «За первые недели после Нового года было совершенно несколько подобных попыток украсть у клиентов деньги. Один человек все понял, вовремя спохватился и не стал идти на ухищрения мошенника и еще две попытки мы лично смогли предотвратить», — отметил представитель Союза автосервисов России.

В то же время стало известно и об успешных случаях мошенничества. Один из пострадавших - Сергей Петров уже пять лет владеет Kia Rio. В середине января он сдал машину в сервис. «А через несколько дней мне позвонили с неизвестного номера. Мужчина представился механиком того автосервиса, где я оставил машину, сообщил что для ремонта потребуется чуть больше времени, так как придется заказать дополнительные детали. Кроме того, необходимо внести предоплату», — поделился подробностями автовладелец.

Он перевел злоумышленникам 25 тыс. рублей. Только через несколько дней выяснилось, что звонили мошенники. Они обманом узнали у менеджера автосервиса мобильный телефон клиента и затем обманули его.

Подобный вид мошенничества — это сравнительно новая история, считает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов. «Связано это с возросшей популярностью онлайн-платежей», — отметил эксперт. По его словам, сейчас клиенты настолько привыкли пару раз нажать в телефоне и отправить куда-то предоплату, что потеряли бдительность. Однако в этой ситуации сотрудник сервиса тоже не прав, что передал неизвестному лицу контакт клиента.