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Общество

Госдума отклонила пять инициатив об индексации пенсий работающим россиянам

Госдума на пленарном заседании проголосовала против пяти альтернативных проектов о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. 

Депутаты не поддержали инициативу, которая была внесена на рассмотрение палаты думской фракцией ЛДПР 26 июля 2021 года. Как отмечается в пояснительных материалах, законопроект подготовлен в целях возобновления с 1 января 2022 года индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, пишет ТАСС. 

Дума не поддержала и законопроект депутатов от КПРФ. Документом предлагалось признать утратившими силу положения федерального закона «О страховых пенсиях», согласно которым страховая пенсия и фиксированная выплата к ней для работающих пенсионеров индексируются, но выплачиваются без учета сумм индексации их размера. По мнению коммунистов, действующая норма «помимо того, что снижает уровень жизни работающих пенсионеров и дестимулирует их к труду, является экономически невыгодной для государства». 

Депутаты также отклонили законопроект члена комитета Госдумы по бюджету Оксаны Дмитриевой (вне фракций) об индексации пенсии работающим пенсионерам за период с 1 января 2016 года, когда была отменена индексация пенсий для этой категории, до даты вступления инициативы в силу. По мнению автора, «эта мера будет не только социально справедливой, но и облегчит нагрузку на работодателей». 

Кроме того, парламентарии отклонили альтернативный законопроект Верховного совета Республики Хакасия, которым также предлагалось внести изменения в закон «О страховых пенсиях» и признать утратившей силу статью о неиндексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней для работающих пенсионеров. 

Пятый альтернативный законопроект, предусматривающий возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году, был также отклонен депутатами. На рассмотрение Госдумы документ был внесен заксобранием Ненецкого автономного округа 7 июля 2021 года. 

Как отмечается в заключениях правительства РФ на законопроекты, «корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров». Кроме того, в законопроектах «не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств». В этой связи кабмин РФ законодательные инициативы не поддержал. 

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