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Общество

В Псковской области по нацпроекту благоустроят ещё 35 общественных территорий

35 общественных территорий собираются благоустроить в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Псковской области за 2023 год. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Так, в 2022 году в микрорайоне Псковкирпич продолжилось строительство водозабора с системой для смягчения и очистки воды, были пробурены скважины на 140 метров в глубину. «Работы будут завершены в этом году», — отметил глава региона.

Также в псковском парке имени Ю. Гагарина уложили новую брусчатку на дорожках, обустроили освещение, смонтировали детскую, спортивную и воркаут-площадки. «В городе появилось новое место для активного отдыха жителей и спортсменов», — обратил внимание Михаил Ведерников. 

Кроме того, в Острове благоустроили парк Победы и восстановили набережную благодаря победе во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. «Реализация проекта позволила создать единое благоустроенное пространство, которое соединяет цепные мосты, парк вдоль реки и центральную площадь города», — добавил Михаил Ведерников.

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