Диетолог дала совет по употреблению выпечки

07:50, 23 января 2023, ПАИ



Не стоит употреблять выпечку ежедневно, при разнообразном и сбалансированном рационе изредка можно себе позволить 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка пирога в день, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова во Всемирный день пирога.

«Пироги и другая выпечка – достаточно калорийная пища, поэтому даже здоровым людям, не страдающим избыточной массой тела, следует соблюдать меру. Избыточный по калорийности рацион питания неизбежно приводит к появлению избыточной массы тела, ожирению и ассоциированных с ним заболеваний. Конечно, сложно полностью отказаться от любимых пирожков, а вот ограничить размер порции и частоту их употребления можно. Рекомендуемая калорийность рациона зависит от пола, возраста и уровня физической активности. С учетом этого и пищевой ценности продукта можно определить и порцию выпечки, которую можно съесть. Но в любом случае она не должна превышать 150 – 200 граммов, это 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка большого пирога, и, конечно, не стоит употреблять выпечку ежедневно», - рассказала Стародубова.

Она отметила, что наибольшее количество жиров содержится в слоеном тесте, на втором месте – сдобное, в которое к тому же добавляется довольно значительное количество сахара. Наименьшее количество жиров и сахара используется при приготовлении так называемого постного дрожжевого теста из муки, воды, дрожжей, небольшого количества растительного масла и сахара, соли, а также несладкого бисквитного теста, например на кефире или другом кисломолочном продукте, а также из муки, яиц, пекарского порошка, соли. А замена рафинированной муки на цельнозерновую обогатит состав блюда витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами.

