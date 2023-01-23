Бесплатный курс по подготовке к родам запустил Псковский перинатальный центр

12:14, 23 января 2023, ПАИ

Бесплатный курс по подготовке к родам запустил Псковский перинатальный центр, сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».



Лекции на курсе читают врачи акушеры-гинекологи, анестезиологи, неонатологи, консультант по грудному вскармливанию, психолог, доула, юрист.

«Это современные знания в области акушерства, педиатрии и перинатальной психологии, - подчеркнули в перинатальном центре. - Цель занятий заключается в том, чтобы сформировать гибкие представления о роли женщины в родах, о родовом процессе как о важном событии, которое способно оказать значительное влияние не только на сам процесс родов, но и на жизнь самой женщины, малыша и всей семьи.

Подготовка к родам выполняет сразу несколько задач: информирование, психологическая подготовка и практическая подготовка. Основная задача курса - дать ценную информацию о процессе родов, помочь избавиться от необоснованных страхов и ложных сведений, возможно, полученных женщиной в процессе жизни. Научить основным способам повышения комфорта в родах и способам самопомощи. Вы получите ответы сразу на множество вопросов, связанных с родами и ранним послеродовым периодом».

Женщинам, в частности, расскажут, как протекают физиологические роды, какие выделяют периоды родов, как и когда начинаются роды, как отличить тренировочные схватки от родовых, когда ехать в роддом, что нужно предусмотреть, основные потребности женщины в родах, как правильно дышать на схватках и во время потуг, какие еще способы помогут более комфортно проживать ощущения в родах, какие существуют способы медицинского обезболивания в родах, какие позы выбирать для проживания разных периодов родов, как оставаться в контакте с малышом и быть ему поддержкой в процессе рождения, какие бывают особенности физиологического состояния новорожденных, что необходимо для налаживания грудного вскармливания, какие документы и как можно оформить при рождении ребенка.



Занятия (всего их будет семь) проходят в форме лекций и практической части, в ходе которой предлагаются психологические техники, позволяющие разобраться со своими страхами перед родами, лучше понимать реакции своего тела и психики, а также обучение приемам релаксации.



Всю необходимую информацию можно получить по телефону +7 960 222 81 72 (психолог перинатального центра Наталья Колосова).