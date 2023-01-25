Около 500 домовладений газифицируют в Псковском районе

17:24, 25 января 2023, ПАИ

Рабочее совещание по вопросу подключения домовладений в деревнях Федоровщина, Неелово-1, Селище, Логозовичи и Задорожье Логозовской волости Псковского района состоялось в областном Собрании депутатов.

В настоящее время подключение домовладений в населенных пунктах осуществляется к сетям основного абонента – собственника газопроводов, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Псков».

«С собственником построенных газопроводов достигнута договоренность о подключении домовладений. При этом для обеспечения технической возможности подключения в полном объеме с учетом перспективного жилого строительства мы создадим новые сети газораспределения и установим пункты редуцирования газа», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

Для газификации около 500 домовладений в деревнях предстоит построить более 3 км распределительных сетей.