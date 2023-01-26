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Культура

О целях создания детской филармонии рассказал Сергей Жаворонок

О целях создания Детской филармонии Псковской области и о том, откуда появилась идея проекта, рассказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок.

Он отметил, что в первую очередь детская филармония должна решить проблему кадрового дефицита. «Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день в Псковской области есть острый дефицит музыкантов и артистов. Для нас это серьёзная проблема, в особенности для Губернаторского оркестра. Почти каждый концерт для усиления мы должны привлекать со стороны музыкантов. Это прямо беда», - подчеркнул гость медиацентра.

Сергей Жаворонок добавил, что от проекта не ждут быстрых результатов и понимают, что это первый шаг к решению проблемы, Кроме того, по его словам, важным при реализации проекта стало появление возможности для реализации творческого потенциала молодёжи со всей Псковской области и взаимодействие, которое можно наладить между педагогами и детьми.

Директор филармонии высказал мнение, что сцена затягивает, и заметил, что чем раньше дети выйдут на сцену, тем больше вероятность, что они в дальнейшем будут заниматься музыкой.

По мнению Сергея Жаворонка, данный проект также будет способствовать более тесному взаимодействию и сотрудничеству между учреждениями культуры. «Все мы, от музыкальных школ до филармонии, колледжа искусств и комитета по культуре, занимаемся одним и тем же делом, но зачастую деятельность разрозненна», - сказал он.

Также, по его словам, создание детской филармонии - это хорошая возможность обновить и закупить много разноплановых инструментов: как народных, так и для симфонического оркестра.

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