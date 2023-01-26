В Псковской области отменили транспортный налог для участников СВО

13:10, 26 января 2023, ПАИ

По предложению губернатора Михаила Ведерникова депутатский корпус Псковского областного Собрания расширил перечень получателей льгот по транспортному налогу – очередные меры поддержки участников специальной военной операции приняты на январской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Собрания.

Закон освобождает от уплаты транспортного налога военнослужащих Федеральной службы безопасности и сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. Для тех, кто участвовал в СВО в 2022 году, нулевая налоговая ставка применяется за налоговый период 2021 года, в текущем году – за налоговый период 2022 года. Льгота предоставляется на один автомобиль, воспользоваться ею по выбору могут либо сами участники СВО, либо их супруги.

Ранее в Псковской области от уплаты транспортного налога уже освободили участвующих в спецоперации военнослужащих-контрактников и мобилизованных граждан.