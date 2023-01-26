Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области отменили транспортный налог для участников СВО

По предложению губернатора Михаила Ведерникова депутатский корпус Псковского областного Собрания расширил перечень получателей льгот по транспортному налогу – очередные меры поддержки участников специальной военной операции приняты на январской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Собрания.

Закон освобождает от уплаты транспортного налога военнослужащих Федеральной службы безопасности и сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. Для тех, кто участвовал в СВО в 2022 году, нулевая налоговая ставка применяется за налоговый период 2021 года, в текущем году – за налоговый период 2022 года. Льгота предоставляется на один автомобиль, воспользоваться ею по выбору могут либо сами участники СВО, либо их супруги.

Ранее в Псковской области от уплаты транспортного налога уже освободили участвующих в спецоперации военнослужащих-контрактников и мобилизованных граждан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 января 2023

Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска

26 января 2023

Игорь Дитрих прокомментировал ситуацию с ФАПами в регионе
26 января 2023

Псковская дивизия получила бронированный автомобиль «Тигр»

26 января 2023

Псковские депутаты готовы обратиться в кабмин для устранения разрыва в зарплатах медиков
26 января 2023

Проект «Детская филармония» в Пскове находится на подготовительной стадии

26 января 2023

В Псковской области уточнили закон о выплате на третьего ребёнка
26 января 2023

Закон о патриотическом воспитании принят в Псковской области
26 января 2023

Согласовывать строительство ФАПов с главами районов призвал Александр Котов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...