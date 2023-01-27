Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юрист рассказал о новой схеме телефонных мошенников

Многие уже наслышаны о телефонных мошенниках, поэтому злоумышленники изменили тактику и начинают аферы с «пристрелочных» звонков, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Чтобы человек им поверил, злоумышленники дробят мошенничество на несколько этапов. Они разработали новую тактику. Сначала они делают «пристрелочные» звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип. Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее деньги. Например, они называют себя сотрудниками Следственного комитета, говорят о некоем расследовании, а потом убеждают человека поделиться платежными данными или взять «зеркальный» кредит», – рассказал Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.

Подобные уловки рассчитаны в первую очередь на пожилых людей, уверен он.

«Подозреваю, что они сделали выборку из людей пожилых, которые получают пенсию. Как правило, это люди от 55 лет и старше. У многих пенсионеров дефицит общения, кроме того, они более доверчивые, несмотря на то, что ведется достаточно серьезная разъяснительная работа насчет мошенников. Люди старшего поколения законопослушны, они хотят помогать сотрудникам Следственного комитета. Женщины старше 35 лет, с точки зрения мошенников, тоже подходят на роль жертв: они обычно активно идут на взаимодействие», – добавил Иван Соловьев.

Важно запомнить, что сотрудники правоохранительных органов не будут звонить для личной беседы, продолжил юрист.

«Не практикуется такое, чтобы сотрудник Следственного комитета или полиции звонил гражданину домой. Это запрещено. Если вдруг что-то будет происходить, вас вызовут в расположение СК или органов внутренних дел. Это главное. Не советую продолжать разговор, если вам поступает такой звонок. Просто класть трубку и блокировать номер, чтобы не перезванивали», – посоветовал Иван Соловьев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 января 2023

Штраф в полмиллиона рублей грозит компании за громкую рекламы одежды в Пскове
27 января 2023

Новосокольники отметят 79-ю годовщину освобождения от захватчиков
27 января 2023

Историю псковички – автора блокадного дневника Тани Савичевой опубликовал архив
27 января 2023

ВИДЕО Лучших студентов наградили в Великолукской сельхозакадемии
27 января 2023

Могут ли работодатели снизить зарплату на испытательном сроке, объяснили псковичам
27 января 2023

Псковские курсанты оказали правовую помощь осуждённым
27 января 2023

Чем помогает доула будущим матерям, обсудят на «Серебряном дожде»
27 января 2023

Северный ветер и -2 градуса прогнозируют синоптики в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...