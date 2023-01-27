50 пар носков связала жительница Дедовичей для российских военнослужащих

20:00, 27 января 2023, ПАИ

50 пар тёплых носков и ХБ-перчатки для военнослужащих, находящихся на Украине, связала и принесла в центр добровольчества жительница посёлка Дедовичи Татьяна Иванова. Об этом сообщается в группе «Молодёжь п. Дедовичи» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники РЦД выражают огромную благодарность Татьяне Максимовне! Спасибо вам большое за труд и время, ребята это оценят!» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что великолукские предприниматели передали зимние вещи участникам СВО.