День защиты персональных данных отмечают сегодня

09:04, 28 января 2023, ПАИ

День защиты персональных данных отмечают сегодня, 28 января, сообщает сайт calend.ru.

В некоторых странах Международный день защиты персональных данных называется Днём конфиденциальности (Data Privacy Day), а решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы.

Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». Данная конвенция стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определение понятия «персональные данные».