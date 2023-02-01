Житель Дедовичей получил срок за избиение друга и женщины

12:22, 01 февраля 2023, ПАИ

Житель поселка Дедовичи получил срок за нанесение побоев своему другу и сожительнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В судебном заседании установлено, что подсудимый в октябре 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме на улице Юбилейной, в ходе ссоры со своим другом и сожительницей нанес им побои и совершил «иные насильственные действия».

В судебном заседании он полностью признал свою вину, раскаялся и принес свои извинения потерпевшим, которые не настаивали на строгом наказании.

С учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, и по совокупности преступлений приговором Дедовичского районного суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.