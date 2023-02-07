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Общество

В строительстве лабораторного корпуса ПсковГУ задействовано 90 человек

В правительстве Псковской области прошло совещание по вопросам строительства лабораторного корпуса ПсковГУ. Фото: комитет по строительству и ЖКХ Псковской области

Михаил Ведерников провёл совещание по вопросам строительства учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по строительству и ЖКХ Псковской области. В совещании также приняли участие представители Министерства обороны и Министерства просвещения Российской Федерации.

По словам экспертов, строительство лабораторного корпуса ПсковГУ ведётся в соответствии с производственным графиком. В работах задействовано порядка 90 человек и 13 единиц техники. На сегодня смонтирован фундамент, завершается устройство металлического каркаса будущего здания, реализован ряд мероприятий по подведению к объекту инженерных сетей, продолжается поставка необходимых стройматериалов и оборудования. С руководством вуза согласован перечень технологического и инженерного оборудования, лифтовых конструкций, благоустройство прилегающей территории. Идёт обсуждение отделочных материалов и цветовых решений.

Напомним, что работа над объектом ведётся по поручению президента России Владимира Путина.

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