В строительстве лабораторного корпуса ПсковГУ задействовано 90 человек

18:36, 07 февраля 2023, ПАИ

Михаил Ведерников провёл совещание по вопросам строительства учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по строительству и ЖКХ Псковской области. В совещании также приняли участие представители Министерства обороны и Министерства просвещения Российской Федерации.

По словам экспертов, строительство лабораторного корпуса ПсковГУ ведётся в соответствии с производственным графиком. В работах задействовано порядка 90 человек и 13 единиц техники. На сегодня смонтирован фундамент, завершается устройство металлического каркаса будущего здания, реализован ряд мероприятий по подведению к объекту инженерных сетей, продолжается поставка необходимых стройматериалов и оборудования. С руководством вуза согласован перечень технологического и инженерного оборудования, лифтовых конструкций, благоустройство прилегающей территории. Идёт обсуждение отделочных материалов и цветовых решений.

Напомним, что работа над объектом ведётся по поручению президента России Владимира Путина.