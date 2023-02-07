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Общество

Школу № 13 внесут в федеральную программу капитального ремонта образовательных учреждений

Борис Елкин обсудил планы развития школы № 13 в Пскове. Фото: Telegram

По итогам личного приёма граждан глава Пскова Борис Елкин посетил школу № 13 и обсудил с педагогами и родителями планы развития учреждения. В прошлом году при поддержке администрации в актовый зал купили новые стулья. Но вопросов, которые требуют решения, ещё много, отметил градоначальник.

«Здание школы, построенное в 1951 году, неоднократно достраивалось, но толкового ремонта и благоустройства здесь не было давно. В первую очередь необходимо принять меры безопасности: снести старые сараи и замкнуть периметр забора. Затем постараемся точечно и поэтапно решать вопросы с ремонтом. Главная наша задача — подать заявку в федеральную программу капитального ремонта образовательных учреждений. Вместе с руководством школы и родителями будем формировать пакет необходимых документов», — сообщил Борис Ёлкин в Telegram.

Родители попросили городские власти возродить пришкольный стадион. Вопрос включения школы в программу «Газпром — детям» уже прорабатывается. Благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова и участию области в этой программе в Пскове ежегодно открываются новые спортивные комплексы.

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