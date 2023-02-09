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Общество

Конференция из цикла «Власть. Население. Библиотека» будет посвящена единой информационной среде

16 марта 2023 года на базе ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова» пройдёт научно-практическая конференция «МегаПро: шаги к объединению» из цикла «Власть. Население. Библиотека».

Каждый год мероприятия цикла посвящаются актуальным проблемам развития Псковской области, информационной составляющей взаимодействия общества и властных структур. В этом году будут рассмотрены вопросы и перспективы внедрения единой системы обслуживания читателей в библиотеках региона. Об этом сообщили в пресс-центре ПОУНБ.

В конференции примут участие представители управления цифрового развития и связи правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, представители фирм — разработчиков информационных библиотечных систем, специалисты крупных региональных библиотек.

К участию в конференции приглашаются главы администраций муниципальных образований Псковской области, специалисты библиотечной сферы региона.

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму на сайте областной научной библиотеки.

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