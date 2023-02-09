Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Грузовые машины смогут пересекать границу России по предварительной записи

Время пересечения границы водители грузовиков могут забронировать. Фото: ПАИ

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила закон, согласно которому грузовые машины будут пересекать границу по предварительной записи. Новые правила затронут не все дороги и пропускные пункты, а самые загруженные. Их список определит правительство, пишет «Коммерсантъ».

Законом предусматривается порядок бронирования даты и времени, а также контроля прибытия транспорта. Устанавливается перечень требований к обустройству участков на подъездах к таким пунктам пропуска, в том числе наличие площадок для стоянки с ограждением, разметкой, освещением, мусорными контейнерами и бесплатными туалетами и водоснабжением. Теперь нужно будет предусматривать возможность размещения на стоянках точек питания и магазинов.

Автор поправок, председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, объяснил, что цель поправок — ликвидировать большие очереди в пунктах пропуска.

Власти отмечали, что новые правила распространяются только на грузовой транспорт и не касаются легковых автомобилей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 февраля 2023

Грузовые машины смогут пересекать границу России по предварительной записи
09 февраля 2023

В Псковской области запустили конкурс на создание единого молодёжного бренда
09 февраля 2023

Около 50 архитекторов из Москвы приедут в Псковскую область
09 февраля 2023

Определён состав жюри премии «Народное признание — 2022»
09 февраля 2023

Более тысячи ноутбуков закупят в «Точки роста» Псковской области
09 февраля 2023

Мониторинг уборки улиц проведут после опасного падения псковички
09 февраля 2023

Жюри премии «Народное признание — 2022» возглавил губернатор Псковской области
09 февраля 2023

Специалистов гражданской авиации поздравил глава Пскова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...