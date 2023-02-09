Грузовые машины смогут пересекать границу России по предварительной записи

19:42, 09 февраля 2023, ПАИ

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила закон, согласно которому грузовые машины будут пересекать границу по предварительной записи. Новые правила затронут не все дороги и пропускные пункты, а самые загруженные. Их список определит правительство, пишет «Коммерсантъ».

Законом предусматривается порядок бронирования даты и времени, а также контроля прибытия транспорта. Устанавливается перечень требований к обустройству участков на подъездах к таким пунктам пропуска, в том числе наличие площадок для стоянки с ограждением, разметкой, освещением, мусорными контейнерами и бесплатными туалетами и водоснабжением. Теперь нужно будет предусматривать возможность размещения на стоянках точек питания и магазинов.

Автор поправок, председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, объяснил, что цель поправок — ликвидировать большие очереди в пунктах пропуска.

Власти отмечали, что новые правила распространяются только на грузовой транспорт и не касаются легковых автомобилей.