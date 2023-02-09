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Происшествия

Пыталовского водителя осудили за повторное вождение в пьяном состоянии

Прокуратура Пыталовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя 1995 года рождения.

Приговором Пыталовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Суд установил, что подсудимый, будучи судимым за повторное управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения, положительных выводов для себя не сделал и, не имея права управления транспортными средствами, 1 сентября 2022 года вновь управлял в состоянии алкогольного опьянения автомобилем марки ВАЗ 21140 на ул. Белорусской в Пыталово, где у дома № 8 был остановлен сотрудником ОМВД России по Пыталовскому району.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя за совершённое преступление назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года шесть месяцев. Наказание любитель выпить за рулём будет отбывать в колонии-поселении.

Приговор суда вступил в законную силу.

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