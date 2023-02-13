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Общество

Александр Котов рассказал о плюсах конкурса «Народное признание»

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов пояснил, почему важно проводить Первую общественную премию Псковской области «Народное признание». 

«Ежегодная премия собирает и обобщает информацию о замечательных людях, местных торговых марках, открытиях, которыми по праву могут гордиться жители региона. Мы подводим итог прошедшего года и всегда можем сравнить, оценить результат и вместе порадоваться нашим общим успехам», — прокомментировал Александр Котов. 

 

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