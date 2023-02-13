Александр Котов рассказал о плюсах конкурса «Народное признание»

21:02, 13 февраля 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов пояснил, почему важно проводить Первую общественную премию Псковской области «Народное признание».

«Ежегодная премия собирает и обобщает информацию о замечательных людях, местных торговых марках, открытиях, которыми по праву могут гордиться жители региона. Мы подводим итог прошедшего года и всегда можем сравнить, оценить результат и вместе порадоваться нашим общим успехам», — прокомментировал Александр Котов.