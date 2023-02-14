«Донорская неделя» началась в ПсковГУ

10:02, 14 февраля 2023, ПАИ

Старт «Донорской неделе» дали в ПсковГУ. До 15 февраля в корпусах университета во время большого перерыва будут установлены инфоточки, где волонтёры расскажут о важности донорства крови и раздадут буклеты с актуальной информацией о ней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках донорской недели волонтеры-медики уже провели интерактив в виде игры «Мифы о донорстве», а также раздали студентам флаеры «Я ответственный донор, потому что …».

Принять участие в акции донорства на станции переливания крови можно 16 и 17 февраля по адресу: Интернациональный переулок, 4.

По всем вопросам можно обращаться к координатору донорства: https://vk.com/yanaalekss.