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Общество

В России предложили запустить ипотеку под 5%

В России предложили запустить ипотеку под 5%. 
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ выступил с инициативой запуска в России ипотеки для всех граждан по ставке 5% и без использования бюджетных средств, пишут «Известия».

Действующая сейчас программа льготной ипотеки на новостройки под 8% продлена только до середины 2024 года, напомнил заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. На ее дальнейшее продолжение остается только надеяться, именно поэтому параллельно нужно искать и предлагать альтернативные решения для поддержки спроса на рынке недвижимости, подчеркнул он.

Предполагается, что ЦБ будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданных высоконадежных ипотечных портфелей под 2% годовых. При этом наценка финансовых организаций составит 2–3% и, таким образом, конечная ставка по такому займу для гражданина будет не выше 5%, следует из письма парламентариев.

В пресс-службе кабмина сообщили, что документ поступил в аппарат правительства РФ. В Банке России отметили, что программы поддержки ипотечников, как и вообще льготные программы кредитования, должны быть адресными, а не всеобщими.

Ограниченный по сроку характер ипотечных программ приводит к ажиотажному спросу, что стимулирует рост цен на жилье, сказал первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев. И застройщики, понимая, что меры поддержки временны, не спешат инвестировать средства в новые проекты, отметил он.

«На льготную ипотеку тратятся бюджетные средства. В такой ситуации очевидно, что нужна не временная, а постоянная доступная народная ипотека, под 5% годовых, которую можно запустить без затрат из бюджета», — подчеркнул депутат.

Ипотечный портфель показал высокую надежность даже на фоне турбулентности на фондовом рынке, вызванной пандемией, санкциями и прочими проблемами, добавил Владимир Кошелев. Просрочка по таким кредитам как была, так и осталась на уровне погрешности. 

Это хороший, надежный и ликвидный залог, подчеркнул он. Деньги, которые государство выделяет сегодня на субсидирование льготной ипотеки, можно перенаправить на строительство соцобъектов, полагает парламентарий.

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