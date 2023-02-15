На 45% готов многоквартирный дом в Пскове для расселения аварийного жилья

17:18, 15 февраля 2023, ПАИ

С опережением графика на два месяца идет строительство многоквартирного дома для расселения ветхого и аварийного жилья. Строительная готовность составляет 45 %. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

Здание на 198 квартир возводят на пересечении улиц Инженерной и Юности в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Каркас 10-этажного дома полностью готов. Завершено устройство систем холодного и горячего водоснабжения, дренажа и канализации. Идет монтаж окон и квартирных перегородок. Подрядчик также занимается установкой вентиляции и утеплением.

«Темп взят хороший. Поручил не сбавлять его, чтобы осенью завершить все работы и вручить псковичам долгожданные ключи. Все квартиры сдаются с полной отделкой и сантехникой. Строительство позволит расселить более 50 псковских домов, признанных непригодными для жилья до 2017 года», - отметил Борис Елкин.