Масленичная неделя началась в России

07:05, 20 февраля 2023, ПАИ

Масленичная неделя началась в России 20 февраля, сообщает calend.ru. В 2023 году Масленица отмечается с 20 по 26 февраля.

Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями. Главными атрибутами праздника традиционно были чучело, забавы, катание на санях, гулянья и блины, которые раньше имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца. Возможно, блины были частью поминального обряда, так как суббота перед Масленицей почиталась как «родительский день» — славяне поклонялись душам усопших предков.

На каждый день Масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши. На лакомки, в среду, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось «прощеным воскресеньем» или «прощеным днем». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день Масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела.

Ранее сообщалось, какие масленичные мероприятия пройдут в Псковской области.