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Общество

В Госдуме намерены разработать санкции за недопуск в квартиры газовщиков

Введение административной ответственности для россиян, которые отказываются впустить в квартиру сотрудников организаций техобслуживания газового оборудования, могут начать обсуждаться на законодательном уровне в Госдуме в этом году, рассказал глава комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Он сообщил, что комитет намерен заняться разработкой соответствующего законопроекта.

«С одной стороны, хочется, чтобы это были максимально жесткие санкции, потому что речь идет не только о безопасности человека, который не пускает проверяющих, но и окружающих. Но мы постараемся найти баланс: наша задача не наказать, а найти адекватное решение, чтобы попасть в квартиру и проверить состояние плиты или колонки», — сказал он, пишет газета «Известия».

По его словам, поправки в административный кодекс должны разрабатываться совместно с комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Однако сроки разработки зависят от сроков принятия «базового» закона — о необходимости заключения договоров на обслуживание газового оборудования только с одной организацией для каждого дома. Сейчас документ доработан для второго чтения, хотя был внесен в Госдуму в декабре 2017 года и принят в первом чтении в марте 2018 года. А дальше он «завис». Теперь же, как отметил депутат, разработчики «вышли на абсолютно понятное и устраивающее всех решение».

О возвращении к работе над законопроектом об управляющих компаниях и подготовке его ко второму чтению Сергей Пахомов заявил в начале декабря 2022 года, тогда произошло несколько взрывов бытового газа. В частности, только за сутки 5 декабря произошло пять таких случаев. Самым трагичным из них оказалось ЧП в Нижневартовске — там погибли десять человек. При этом уже в начале 2023 года вновь произошло два взрыва бытового газа: в Тульской области погибли восемь человек, в Новосибирске — 14.

Как сообщил Сергей Пахомов, в «базовом» законопроекте будет указано, что каждый житель сможет заключить договор с авторизованной компанией техобслуживания. В нем будет прописаны сроки, в которые человек обязан будет предоставить доступ в свою квартиру.

«Да, это не гарантирует нам стопроцентную поддержку (со стороны жителей дома. — «Известия»), но по крайней мере дает возможность вводить уже какие-то жесткие и быстрые санкции за недопуск», — пояснил он.

Кроме того, основной законопроект обяжет жилищную инспекцию проверять состояние вытяжек.

«И если, не дай Бог, взрывается газ и в этой квартире забита вытяжка, то прямая ответственность будет на жилищной инспекции», — сказал Сергей Пахомов.

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