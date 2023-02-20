Солистка ансамбля «Псков» даст концерт 11 марта

15:43, 20 февраля 2023, ПАИ

Концерт солистки ансамбля русской музыки «Псков» Елены Фединой «Подари мне платок», посвящённый 20-летию её творческой деятельности, состоится в Псковской областной филармонии 11 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Елена Федина в преддверии сольного концерта рассказала, как любовь к фольклору привела её в один из лучших народных ансамблей региона, что ей помогает дарить зрителям праздник, что значит платок в судьбе русской женщины.

«Перед концертом в гримёрной мы обычно смеёмся, все друг друга поддерживаем. Мы должны зарядиться хорошим настроением. У нас нет такого, чтобы кто-то сидел букой, кто-то пошёл распеваться, кто-то в себе, настраивается, собирается с мыслями. У нас смех и веселье царит перед концертом. Мы же несём людям праздник, мы искренне должны это чувствовать. Если внутри радость, то мы её передадим зрителям, и они уйдут счастливыми с концерта», — поделилась любимица псковских слушателей.