Вход на территорию Псковского кремля для гостей города станет платным

19:06, 20 февраля 2023, ПАИ

С 1 марта вход на территорию Псковского кремля для гостей города станет платным: 100 руб./чел. — для взрослых, 50 руб./чел. — для учащихся, студентов. В стоимость входного билета включено посещение прясел крепостных стен. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Входная плата не будет взиматься:

– с жителей Псковской области;

– с прихожан Троицкого собора;

– с военнослужащих и ветеранов боевых действий;

– с граждан из льготных категорий. Подробности можно узнать на сайте музея.

Также вводится единый билет для посещения всех объектов музея на территории Псковского кремля.