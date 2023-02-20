Вход на территорию Псковского кремля для гостей города станет платным
С 1 марта вход на территорию Псковского кремля для гостей города станет платным: 100 руб./чел. — для взрослых, 50 руб./чел. — для учащихся, студентов. В стоимость входного билета включено посещение прясел крепостных стен. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
Входная плата не будет взиматься:
– с жителей Псковской области;
– с прихожан Троицкого собора;
– с военнослужащих и ветеранов боевых действий;
– с граждан из льготных категорий. Подробности можно узнать на сайте музея.
Также вводится единый билет для посещения всех объектов музея на территории Псковского кремля.
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