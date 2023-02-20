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Культура

Вход на территорию Псковского кремля для гостей города станет платным

Сохранятся группы граждан, для которых вход в кремль останется бесплатным. Фото: Telegram

С 1 марта вход на территорию Псковского кремля для гостей города станет платным: 100 руб./чел. — для взрослых, 50 руб./чел. — для учащихся, студентов. В стоимость входного билета включено посещение прясел крепостных стен. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Входная плата не будет взиматься:
– с жителей Псковской области; 
– с прихожан Троицкого собора; 
– с военнослужащих и ветеранов боевых действий; 
– с граждан из льготных категорий. Подробности можно узнать на сайте музея.

 Также вводится единый билет для посещения всех объектов музея на территории Псковского кремля.

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