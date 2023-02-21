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Общество

Международный день родного языка отмечают 21 февраля

Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию, сообщает calend.ru.

Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне - столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. По данным ООН, в мире насчитывается около 7 тысяч языков, из них более 2,5 тысяч языков находятся на грани исчезновения, то есть могут в ближайшее время потерять последних носителей. Каждые две недели в мире исчезает один язык, унося с собой целое культурное и интеллектуальное наследие.

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