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Общество

61% россиян предпочтут путешествия по стране на февральских праздниках

Самостоятельные туристы из РФ чаще всего планируют на февральские праздники путешествия по России и в Европу. Об этом говорится в результатах исследования страховой компании «Росгосстрах» и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, которые есть в распоряжении ТАСС.

«Что касается индивидуальных путешествий, а не пакетных туров, то, по статистике «Росгосстраха», в праздничные дни, приуроченные к 23 февраля, россияне будут в основном путешествовать по России (61%), но также нацелены и на страны Европы (22%)», - рассказала замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

Что касается пакетных туров, то наибольшим спросом на февральские праздники пользуются путешествия по России (21%), в ОАЭ (18%), Таиланд и Египет (по 17%) и Турцию (14%). Самыми популярными внутрироссийскими направлениями эксперты назвали Санкт-Петербург (17%) и несколько районов Сочи: Адлер (15%), Сочи-Центр (14%), Имеретинский и Красную Поляну (по 8%).

Согласно исследованию, средний чек за тур на российские курорты составил почти 48 тыс. рублей (в прошлом году - 43 тыс. рублей), а самым дорогим стал средний чек за тур в Таиланд - 212 тыс. рублей. За поездку в ОАЭ россияне в среднем платили 177 тыс. рублей. Средний чек за тур в Санкт-Петербург на длинные выходные февраля составил 25 тыс. рублей, в Сочи и Адлер - от 45 до 52 тыс. рублей. Самым высоким стал средний чек за тур в Красную Поляну - 118 тыс. рублей.

Россияне отправятся в поездку на длинные выходные в основном парами (58%) или семьей с детьми (17%). Более трети - 34% - отдыхающих будут проживать в пятизвездочных отелях, 32% - в гостиницах категории «четыре звезды», 24% - в трехзвездочных отелях, сообщили эксперты. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев отметил, что поездки на 23 февраля в этом году запланировали на 33% больше россиян, чем годом ранее. В первую очередь это связано с тем, что в прошлом году выходной день выпадал на середину недели и использовать праздник как дополнительный отпуск было невозможно.

«В прошлом году туристы чаще всего выбирали пляжное направление - Египет. Однако в 2023 году страна пирамид оказалась на третьем месте, главной причиной для этого стал резкий рост цены путешествий к Красному морю. Она выросла в среднем с 96 тыс. до 157 тыс. рублей за тур», - подчеркнул он. 

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