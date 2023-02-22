Аптекам упростили получение разрешений на дистанционную продажу лекарств

13:02, 22 февраля 2023, ПАИ

Аптекам в России станет проще получать и переоформлять разрешения для дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов, сообщается на сайте правительства России.

«Во-первых, аптечные организации смогут подавать заявления на получение таких разрешений в Росздравнадзор через единый портал госуслуг, а также получать уведомления об их готовности. При подаче заявлений больше не нужно указывать основной государственный номер юридического лица (ОГРН) и ИНН. Эти данные будут автоматически подгружаться при подаче заявления на портале», - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Кроме того, аптекам не нужно переоформлять разрешения при каких-либо изменениях в своей деятельности, например после заключения, расторжения или изменения договоров с владельцами маркетплейсов о ведении торговли при помощи их сайтов. В таких случаях будет достаточно направить заявление в Росздравнадзор о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений и приложить подтверждающие документы.

Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу медикаментов были утверждены правительством РФ в мае 2020 года. Таким образом, можно заказывать доставку безрецептурных медицинских препаратов по телефону или онлайн, пишет РИА Новости.

Создание условий для дистанционной торговли лекарствами предусмотрено государственной программой «Развитие здравоохранения». Работать в таком формате могут аптечные организации с лицензией на фармацевтическую деятельность и с соответствующим разрешением от Росздравнадзора.