Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Аптекам упростили получение разрешений на дистанционную продажу лекарств

Аптекам в России станет проще получать и переоформлять разрешения для дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов, сообщается на сайте правительства России.

«Во-первых, аптечные организации смогут подавать заявления на получение таких разрешений в Росздравнадзор через единый портал госуслуг, а также получать уведомления об их готовности. При подаче заявлений больше не нужно указывать основной государственный номер юридического лица (ОГРН) и ИНН. Эти данные будут автоматически подгружаться при подаче заявления на портале», - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Кроме того, аптекам не нужно переоформлять разрешения при каких-либо изменениях в своей деятельности, например после заключения, расторжения или изменения договоров с владельцами маркетплейсов о ведении торговли при помощи их сайтов. В таких случаях будет достаточно направить заявление в Росздравнадзор о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений и приложить подтверждающие документы.

Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу медикаментов были утверждены правительством РФ в мае 2020 года. Таким образом, можно заказывать доставку безрецептурных медицинских препаратов по телефону или онлайн, пишет РИА Новости.

Создание условий для дистанционной торговли лекарствами предусмотрено государственной программой «Развитие здравоохранения». Работать в таком формате могут аптечные организации с лицензией на фармацевтическую деятельность и с соответствующим разрешением от Росздравнадзора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 февраля 2023

Наличие забора и отсутствие газа привели граждан на приём к Алексею Севастьянову
22 февраля 2023

Начался марафон в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском»
22 февраля 2023

Солнечные выходные ожидаются в Псковской области
22 февраля 2023

Рекордный рост срочных вкладов зафиксировали в Псковской области
22 февраля 2023

Руководители региона возложили цветы к мемориалу погибшим воинам спецназа
22 февраля 2023

ВИДЕО Михаил Ведерников возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
22 февраля 2023

Солнце над Псковом может вызвать помехи на телеэкранах
22 февраля 2023

Студенты ПсковГУ провели уроки мужества в школах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...