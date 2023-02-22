Полиция нашла вандалов-разрушителей фотозоны в великолукском парке

16:02, 22 февраля 2023, ПАИ

Полиция Великих Лук установила личности двух местных жителей, которые повредили декоративную конструкцию в парке развлечений «Луки Парк» в ночь на 17 февраля.

Участковый установил участников инцидента: 22-летнего молодого человека и 17-летнего юношу. Подросток уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Великие Луки.

Молодые люди пояснили, что причина хулиганства – распитие алкогольных напитков.

В отношении 22-летнего великолучанина был составлен административный протокол по статье 20.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РФ, а материалы проверки в отношении 17-летнего подростка направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, что в ночь на 17 февраля на территории парка камеры зафиксировали двух молодых людей в спортивной одежде, которые сначала сфотографировались в одной из фотозон, а потом ее разрушили.