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Общество

О введении церемонии торжественной выдачи первых паспортов заявил Сергей Кириенко

В РФ могут ввести церемонии торжественной выдачи первых паспортов 14-летним гражданам, так как этот момент жизьи должен запоминаться человеку. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Он считает, что данный процесс нужно полностью изменить, чтобы церемония была поводом для гордости.

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