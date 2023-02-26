Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какие законы вступают в силу в марте, рассказали в Госдуме

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте, в том числе вступает в силу запрет на торговлю животными в неподобающих условиях, сообщает РИА Новости.

«Начнёт действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. Раньше их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены», — написал Володин в своём Telegram-канале. Он добавил, что с марта вступят в силу законы об интеграции новых регионов РФ в социальное законодательство.

«Жители Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки по стандартам РФ… В сфере образования — бесплатное горячее питание школьников начальных классов, бесплатные учебники, для студентов — академическая и социальная стипендии», — отметил он. Также с 1 марта эксперимент с дистанционной продажей рецептурных лекарств заработает в Москве, Белгородской и Московской областях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 февраля 2023

Мужчину с седыми волосами разыскивают в Псковской области
26 февраля 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник
26 февраля 2023

Геофизики нашли новую информацию о грунте в пещерах Псково-Печерского монастыря
26 февраля 2023

Масленичная деревня открылась в Детском парке Пскова
25 февраля 2023

Псковские пловцы участвуют во Всероссийском фестивале зимнего плавания
25 февраля 2023

Башня Святых ворот Псково-Печерского монастыря проходит этап реставрации
25 февраля 2023

Спортсмена-инвалида из Дно не пустили в спа-зону петербургского отеля
25 февраля 2023

Галина Невалённая отметила Масленицу в кругу семьи

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...