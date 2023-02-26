Какие законы вступают в силу в марте, рассказали в Госдуме

10:24, 26 февраля 2023, ПАИ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте, в том числе вступает в силу запрет на торговлю животными в неподобающих условиях, сообщает РИА Новости.

«Начнёт действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. Раньше их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены», — написал Володин в своём Telegram-канале. Он добавил, что с марта вступят в силу законы об интеграции новых регионов РФ в социальное законодательство.

«Жители Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки по стандартам РФ… В сфере образования — бесплатное горячее питание школьников начальных классов, бесплатные учебники, для студентов — академическая и социальная стипендии», — отметил он. Также с 1 марта эксперимент с дистанционной продажей рецептурных лекарств заработает в Москве, Белгородской и Московской областях.