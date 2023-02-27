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Кирилл Весноуказчик наступил по народному календарю

Кирилл Весноуказчик наступил по народному календарю. Православная церковь же сегодня вспоминает святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, пишет calend.ru.

Святой Кирилл (в миру — Константин по прозвищу Философ) — византийский миссионер, вместе с братом Мефодием создавший первую славянскую азбуку. 
По преданию, в 862 году в Константинополь, где жили братья, приехали послы от моравского князя Ростислава с просьбой прислать учителей, которые могли бы объяснить его подданным веру на их родном языке. Выбор патриарха пал на Кирилла и Мефодия. В дальнейшем просветители переводили церковные книги с греческого на славянский, обучали людей чтению, письму и ведению богослужений.

На Руси Кирилла прозвали Весноуказчиком, поскольку по погоде в этот день судили о весне. Если она оказывалась хорошей, это предвещало морозы.

А в мороз первое дело — выпить горячего сбитня. Этот напиток из меда с пряностями был издревле популярен в народе. Сбитень пили по несколько раз в день, им торговали на улицах и в трактирах.

На Кирилла также говорили: «Снег оседает — поля утучняет». Это было связано с тем, что крестьяне старались удержать на полях снежный покров, чтобы, растаяв, он напитал почву влагой. Для этого мужчины выходили на будущую пашню и утаптывали снег. На Кирилла же в южных регионах начинали вывозить в поля навоз.

Еще одно название праздника — Бабьи взбрыксы. В старину на Руси в этот день женщины несли гостинцы повитухам, которые принимали у них роды.

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