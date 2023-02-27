Госслужащих хотят обязать проходить курсы военной подготовки

07:14, 27 февраля 2023, ПАИ

Госслужащим предлагают пройти курсы военной подготовки, чтобы они могли лучше ориентироваться в условиях СВО и были готовы к любому развитию событий, особенно на приграничных территориях.

С такой инициативой в правительство обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, пишут «Известия».

«Все госслужащие должны пройти курсы военной подготовки, считают люди. Приветствую эту инициативу. И буду самым активным образом способствовать ее скорейшей реализации в правовой плоскости. Призываю коллег поддержать это предложение», — сказал парламентарий.

По его словам, в условиях СВО все без исключения чиновники должны быть готовы к любому развитию событий, особенно на приграничных территориях. Поэтому наличие военной подготовки должно стать обязательным требованием.

«Это своего рода мобилизация в режим повышенной готовности всего аппарата госслужащих, всей власти на местах. Нужно подтянуть тактическую и физподготовку, актуализировать знания в области информационной безопасности», — уверен он.

Политик убежден, что в нынешних условиях руководители субъектов и их команды должны быть готовы помогать и защищать людей на своей территории, организовать оборонительные мероприятия и участвовать в них, незамедлительно реагировать на любые угрозы.