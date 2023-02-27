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Общество

В России создали новую вакцину от аллергии

В России создали вакцину от аллергии на пыльцу березы, сейчас она проходит доклинические исследования. Теперь понадобится всего три-пять инъекций, чтобы достичь защиты от аллергии, в то время как существующие сейчас требуют 30 инъекций, сообщил заместитель директора по науке и инновациям Государственного научного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства Игорь Шиловский.

«Сейчас у нас проходят доклинические исследования… курс вакцинации... полностью защищает от аллергии на пыльцу березы, а также от сходных аллергенов – это яблоко, персик и арахис… наши эксперименты показывают, что 3-5 инъекций приводят к защите от аллергии, в то время как классические вакцины на основе экстрактов требуют до 30 инъекций для достижения сопоставимого результата», - сказал Шиловский на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню иммунитета, который отмечается 1 марта, в мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Шиловский отметил, что созданная вакцина не вызывает аллергических реакций, нетоксична, а стократная передозировка не вызовет негативных эффектов, то есть её можно использовать в более высоких дозах, что повысит эффективность. Эксперт уточнил, что сейчас растет заболеваемость некоторыми видами аллергий, в некоторых европейских странах заболеваемость аллергией может достигать до 30%, в России – около 10%. По прогнозам научных и медицинских учреждений, поделился замдиректора по науке и инновациям, к 2050 году в странах Европы каждый второй будет страдать от разных форм аллергии.

«Такой рост заболеваемости аллергией связан с отсутствием профилактики аллергии. Учитывая такую ситуацию, мы сфокусировались на создании… вакцин, которые можно применять как раз… в профилактическом режиме, то есть предотвратить развитие аллергии», - приводит слова Шиловского РИА Новости.

Эксперт добавил, что вакцины, существующие сейчас, являются исключительно терапевтическими, а современные препараты, например гистаминные, уменьшают только симптомы, не действуя на первопричину заболевания, «единственным патогенетическим способом лечения аллергии считается аллергенспецифическая иммунотерапия, сокращенно АСИТ».

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