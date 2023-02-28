Канал незаконной миграции перекрыла ФСБ в Псковской области

10:34, 01 марта 2023, ПАИ

Прекратить противоправную деятельность четырех жителей Псковской области, которые причастны к организации незаконной миграции, удалось в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была получена достоверная информация, что подсудимые, вступив в преступный сговор, разместили на территории Пыталовского района граждан Центрально-Азиатского региона, не имеющих соответствующих документов, с целью организации их дальнейшего перехода через государственную границу РФ в обход установленных пунктов пропуска.

Фигурантам не удалось осуществить свои преступные намерения, так как их задержали сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Приговором Пыталовского районного суда мужчины признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору), им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет до 2 лет и 2 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу.