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Происшествия

Канал незаконной миграции перекрыла ФСБ в Псковской области

Прекратить противоправную деятельность четырех жителей Псковской области, которые причастны к организации незаконной миграции, удалось в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была получена достоверная информация, что подсудимые, вступив в преступный сговор, разместили на территории Пыталовского района граждан Центрально-Азиатского региона, не имеющих соответствующих документов, с целью организации их дальнейшего перехода через государственную границу РФ в обход установленных пунктов пропуска.

Фигурантам не удалось осуществить свои преступные намерения, так как их задержали сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.  

Приговором Пыталовского районного суда мужчины признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору), им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет до 2 лет и 2 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года. 

 Приговор вступил в законную силу. 

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