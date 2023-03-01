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Происшествия

Стружанин незаконно прописал в своем доме двух иностранцев

Житель Струго-Красненского района подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в декабре минувшего года 62-летний безработный, ранее судимый житель одной из деревень Струго-Красненского района осуществил фиктивную постановку на регистрационный учет двух граждан Республики Узбекистан без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовного дела. «Подобный факт в области, к сожалению, далеко не единичный. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния», - отметили в ведомстве.

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