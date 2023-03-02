День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве отмечается сегодня

07:07, 02 марта 2023, ПАИ

День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году, который установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России» отмечается 2 февраля.

В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года в ходе Второй мировой войны, входило разгромить советские войска на юге СССР. 17 июля 1942 года начался первый этап Сталинградской битвы — оборонительный.

Конкретно планы фашистов сводились к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий «А» и «Б», передает РИА Новости.

Буквально через четыре месяца советские войска дали решительный отпор врагу — 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом.

Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. И все же советский народ и бойцы Красной Армии смогли выстоять. 31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск фельдмаршал Паулюс сдался в плен.

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибло и было ранено более миллиона советских солдат и офицеров.

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.