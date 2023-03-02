Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве отмечается сегодня

День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году, который установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России» отмечается 2 февраля. 

В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года в ходе Второй мировой войны, входило разгромить советские войска на юге СССР. 17 июля 1942 года начался первый этап Сталинградской битвы — оборонительный.

Конкретно планы фашистов сводились к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий «А» и «Б», передает РИА Новости.

Буквально через четыре месяца советские войска дали решительный отпор врагу — 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом.

Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. И все же советский народ и бойцы Красной Армии смогли выстоять. 31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск фельдмаршал Паулюс сдался в плен.

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибло и было ранено более миллиона советских солдат и офицеров.

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 марта 2023

Центр военно-спортивной подготовки откроют в Псковской области
02 марта 2023

Как сэкономить на цветах к 8 Марта, рассказали россиянам
02 марта 2023

Классный час, посвящённый подвигу 6-й роты, прошёл в пункте СИЗО-1

02 марта 2023

ФОТОФАКТ Сближение Венеры и Юпитера над храмом Михаила Архангела

02 марта 2023

В Саратове прохожий спас провалившуюся под лёд собаку

02 марта 2023

Продолжается реставрация Благовещенской церкви в Печорах

01 марта 2023

В Грозном почтили память павших солдат 6-й роты
01 марта 2023

Псковичам предлагают выбрать проект благоустройства парка 300-летия прокуратуры России


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...