Очевидцев ДТП на улице Рокоссовского ищут в Пскове

09:43, 02 марта 2023, ПАИ

Очевидцев ДТП, произошедшего у дома № 22 на улице Рокоссовского 24 февраля в 20:35, ищут в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестный водитель совершил наезд на пешехода - 23-летнего молодого человека - и скрылся с места ДТП. Пешеход госпитализирован.

Всех, кто стал свидетелем ДТП или владеет какой-либо информацией о данном происшествии, просят обратиться по телефону 102.