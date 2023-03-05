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Общество

Россияне стали больше покупать парфюм к 8 марта – исследование

Россияне в этом году к 8 марта стали покупать больше парфюмерии и билетов в театр, а также на выставки, по сравнению с прошлым годом, однако число покупок ювелирных украшений и бижутерии, напротив, сократилось. Это показало исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики изучили данные из средних чеков с 20 февраля по 3 марта этого и прошлого годов. Выяснилось, что число покупок женских духов выросло на 35%, а средний чек оказался на 4% ниже, чем годом ранее, и составил 2 905 рублей. В свою очередь билеты в театры, музеи и выставки стали покупать на 71% больше, средний чек вырос - на 10%, до 1110 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

При этом средний чек на ювелирные изделия и бижутерию оказался выше на 8%, чем годом ранее, а число покупок снизилось на 19%. Вместе с тем сократились и покупки подарочных сертификатов, а также букетов цветов - на 3% (в обеих категориях).

Кроме того, россияне в этот период стали больше покупать женского нижнего белья, посуды, шоколада и шоколадных конфет, а также верхней одежды. Однако число покупок подарочных сертификатов и обуви снизилось. Эксперты ресурса отмечают, в преддверии 8 марта заметно увеличение трат на развлечения и категории с высокой долей эмоциональных покупок.

В частности, накануне праздника заметно увеличение расходов по товарам, которые показывали низкие продажи перед 14 февраля. Таким образом, полагают аналитики, сработал компенсаторный эффект, обеспечивший перенос части «праздничного» спроса с начала февраля на начало марта. Это подтверждает традиционно высокое значение Международного женского дня для россиян (в сравнении с Днем святого Валентина), считают специалисты.

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