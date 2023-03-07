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Общество

СМИ сообщают о профиците бытовой техники на складах в России

На складах в России наблюдается существенный профицит крупной бытовой техники, причиной назван ажиотаж на нее в 2022 году, пишет «Коммерсантъ».

Как объяснили представители компаний, в прошлом году дистрибуторы начали массовые закупки холодильников, посудомоечных и стиральных машин, а отечественные производители нарастили объемы контрактного производства, опасаясь отказа китайских фабрик от сотрудничества. Однако заказанные весной и летом партии бытовой электроники из-за проблем с логистикой прибыли в РФ только сейчас.

Однако в России уже упал спрос: в натуральном выражении продажи сократились на 30%, а в 2023 году могут снизиться еще на 10–30%. Как полагают эксперты, на цену ситуация не повлияет, скорее поставщики уменьшат объем заказов, пока не реализуют уже полученные товарные запасы.

«Больше всего на складах продукции российских брендов, которые производят технику в Китае. Компании опасались, что из-за санкций китайские партнеры откажутся с ними сотрудничать», - пишет издание. Как отметил управляющий директор профильного направления «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин, скопление бытовой техники на складах «связано с падением продаж».

Одновременно наблюдается переизбыток на складах ноутбуков. Причиной назван также спрос потребителей в прошлом году и лавинная доставка гаджетов только сейчас.

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