Продолжается розыск пропавшего три года назад псковича

16:01, 09 марта 2023, ПАИ

Пропавшего три года назад в Пскове Юрия Михайлова продолжает разыскивать полиция. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По данным полиции, мужчина 1982 года рождения, уроженец Пскова в 2020 году без вести пропал на территории города.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 180 сантиметров, среднее телосложение, волосы тёмные, прямые и короткие, лицо овальной формы, брови дугообразные, нос с горбинкой, губы тонкие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам 59-63-29, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).