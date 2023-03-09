Проект производства кабельно-проводниковой продукции в Пскове рассмотрен

20:20, 09 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино» рассмотрел проект производства кабельно-проводниковой продукции. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Компания «ИК-Металлс» планирует выпускать высокотехнологичные обмоточные провода в стекловолокнистой, бумажной, плёночной и комбинированной изоляции. Запуск производства запланирован на 2024 год.

Объём инвестиций – 120 млн рублей. В год запуска инвестор планирует выпустить порядка 480 тонн продукции, в 2025 году – вдвое больше, а с выходом на полную производственную мощность – 1,4 тыс. тонн в год.

Основными потребителями будут предприятия по изготовлению масляных и сухих трансформаторов, электроприборов, малые предприятия по ремонту трансформаторов и электродвигателей, мелкие торговые фирмы по продаже кабельно-проводниковой продукции.

Заявка одобрена для рассмотрения на заседании экспертного совета.